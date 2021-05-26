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الزعاق: القمر سيكون في أقرب نقطة له من الأرض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتخصّص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، على أن القمر سيكون في أقرب نقطة له من الأرض.

وقال الزعاق خلال مقطع فيديو : اليوم سيكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض وهو في مرحلة الإبدار.

وأضاف : حجمه أكبر من المعتاد تقريباً بما يسمى ب بدر البدور، مشيرًا إلى أنها ظاهرة فلكية طبيعية وجميلة يهتم بها هواة التصوير وتحدث مرة واحدة في السنة.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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