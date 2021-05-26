شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: القمر سيكون في أقرب نقطة له من الأرض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتخصّص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، على أن القمر سيكون في أقرب نقطة له من الأرض.

وقال الزعاق خلال مقطع فيديو : اليوم سيكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض وهو في مرحلة الإبدار.

وأضاف : حجمه أكبر من المعتاد تقريباً بما يسمى ب بدر البدور، مشيرًا إلى أنها ظاهرة فلكية طبيعية وجميلة يهتم بها هواة التصوير وتحدث مرة واحدة في السنة.