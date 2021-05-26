"أكاديمية MBC" تبدأ في اكتشاف آلاف الموهوبين السعوديين

في خطوة نوعية لدعم المواهب السعودية، وضمن التعاون المشترك والمستمر بين "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية و"أكاديمية MBC"، تنطلق مبادرة "رحلة إبداعية حول المملكة" الهادفة لاكتشاف واستقطاب وإلهام أبرز المواهب في قطاعَي الإعلام والترفيه، حيث تهدف هذه المبادرة لتغطية معظم مناطق المملكة، وذلك عبر عدة محطات، حيث سيكون لهذه المبادرة الطموحة الدور الكبير في اكتشاف وتدريب آلاف الموهوبين السعوديين.

ستنطلق المبادرة في الثالث من يونيو المقبل من منطقة جازان (جنوب المملكة) حيث من المقرر أن تستمر أعمال لجنة اكتشاف المواهب لمدة ثلاثة أيام حتى الخامس من الشهر نفسه في جامعة جازان، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير، حيث سيتم استقبال المتقدّمين والمتقدّمات في مجالات التمثيل والغناء والموسيقى والكوميديا والتقديم الإعلامي وغيرها من اختصاصات العمل الإعلامي وقطاعَي الترفيه والإنتاج.

في هذا السياق، صرح معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية الأستاذ تركي آل الشيخ: "تأتي شراكتنا اليوم مع "أكاديمية MBC" انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، كما تعكس توجه الهيئة العامة للترفيه نحو الارتقاء بهذا القطاع الحيوي البارز ورفده بأكفأ الطاقات البشرية المحلية، وذلك ضمن استراتيجيةٍ هدفها الأبرز التركيز على استقطاب المواهب السعودية الشابة، والاستثمار بمهاراتها ومواهبها، وتحفيز إبداعاتها عبر صقلها علميًّا وعمليًّا".

وأضاف آل الشيخ: "شراكتنا مع "مجموعة MBC" راسخة ومتينة ومتواصلة إن شاء الله في مختلف قطاعات العمل الإنتاجي بشقّيه الترفيهي والإعلامي ومفاصلهما الحيوية، وما هذه المبادرة اليوم سوى غيضٌ من فيض، ففي جعبتنا الكثير من المشاريع القادمة".

من جانبها أعربت الرئيس التنفيذي لـ"أكاديمية ومواهب MBC" في "مجموعة MBC" جنى يماني عن عميق سعادتها بالشراكة مع "الهيئة العامة للترفيه"، مُشيدةً بمدى الدعم الذي توفره هذه الشراكة لمبادرة "رحلة إبداعية حول المملكة". كما أوضحت يماني أن المبادرة مستمرة عبر ثماني محطات قادمة.

وأضافت "تمنح شراكتنا مع هيئة الترفيه بُعداً أكثر عمقاً لرحلتنا الإبداعية، وتؤكّد في الوقت نفسه حرص القيادة السعودية على إنجاح هذا النوع من المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ عملية الاستثمار في الجيل القادم عبر احتضان طاقاته المبدعة وتكريسها في عملية التنمية المستدامة لوطننا، وذلك من خلال تحفيز اقتصاديات المعرفة ودعم قطاع صناعة المحتوى الترفيهي، وهما المحركان الأساسيان للنمو والتطور في أي اقتصادٍ منتج ومتقدّم".

وختمت يماني: "رحلتنا مستمرة بإذن الله، وهدفنا تغطية كل شبر من أرض المملكة بحيث لا نترك موهبةً إلاّ وقد فتحنا لها بابًا من أبواب النجاح".

وستقام تجارب الأداء للذين تقدموا من الجنسين عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمدربين وذوي الاختصاص، إلى جانب إطلاق عددٍ من الفعاليات الندوات وورش العمل، فضلاً عن الجلسات الحوارية والمُداخلات المُلهِمة.

وسيتكون أعضاء لجنة التحكيم في محطة جازان من الملحن ناصر الصالح، والإعلامية خديجة الوعل، والممثلة والفنانة سناء بكر يونس، وعبد العزيز الزامل ممثلاً للهيئة العامة للترفيه، والمخرج والمنتج عبدالإله القرشي. فيما يشرف على ورش العمل والحوارات والندوات عدد من الأستاذة والمحاضرين منهم الناقد السينمائي والسيناريست فهد الإسطاء، ومدير مركز المدينة للفنون معاذ العوفي، والممثل و مقدم البرامج وائل خواجي، والمخرجة التلفزيونية حنين مكي وآخرين.. ويتولى المقدم والممثل ياسر السقّاف تقديم الفعاليات، أما المحطات القادمة، فمن المنتظر أن تقام تباعاً في كل من: العلا، تبوك، أبها، الطائف، القصيم، الخبر، الرياض، وغيرها من المناطق والمدن التي يُعلَن عنها لاحقًا.