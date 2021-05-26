اعتدوا على حراس مبنى وكبلوهم.. شرطة جدة تطيح بالجناة الستة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، الأربعاء، القبض على ستة مقيمين، في العقدين الثالث والرابع من العمر، دخلوا مبنى تحت الإنشاء، واعتدوا على حراس المبنى وكبّلوهم وسرقوا كيابل تُقدّر قيمتها بمبلغ يزيد على 700 ألف ريال.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على المتهمين، وهم خمسة من الجنسية الباكستانية، ومقيم بنجلادشي.

وأشار متحدث شرطة مكة إلى أنه ضُبط بحوزة المتهمين على طنّين من الكيابل المسروقة تم استردادها وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.