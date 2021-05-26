بالصور.. «أمانة العاصمة المقدسة» تبرم عقدًا بـ6 ملايين ريال لصيانة الحدائق والساحات بمكة

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقدًا لتشغيل وصيانة الحدائق والساحات بمكة المكرمة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال صيانة الحدائق بمبلغ 6.496.591 ريالاً ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.



وتعمل أمانة العاصمة المقدسة على تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة والتشجير للحدائق والشوارع وممرات المشاة وزراعة الزهور بالساحات العامة، وتأهيل المسطحات الخضراء.



ويبلغ عدد الحدائق التي تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة 290 حديقة، وتسعى الأمانة إلى تطوير الأماكن الترفيهية كالمنتزهات البرية وغيرها للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتقديم أفضل الخدمات البلدية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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