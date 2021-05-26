«الغذاء والدواء» تحدد اختصاصات وأهداف اللجنة الوطنية للتغذية

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء اختصاصات وأهداف اللجنة الوطنية للتغذية فيما يتعلق بتحسين الحالة التغذوية والصحية في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن اللجنة الوطنية للتغذية هي لجنة علمية استشارية تهدف إلى تحسين الحالة التغذوية والصحية في المملكة لبناء مجتمع صحي، وذلك بتقديم توصياتها وآرائها العلمية في مجال التغذية للجهات ذات العلاقة.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء، تم إنشاء اللجنة الوطنية للتغذية ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والدواء بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٤٤) بتاريخ ١٤٤٠/٣/٥ هـ.

وبينّت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الدور الهام الذي تقوم به اللجنة الوطنية للتغذية في تحقيق الأهداف والنتائج التي أوجدت من أجلها وتتمثل في:

- الإسهام في الحد من انتشار الأمراض المزمنة ذات العلاقة بالتغذية في المملكة.

- قياس ومتابعة الحالة التغذوية لسكان المملكة.

- تكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع بأهمية التغذية السليمة المتوازنة والأساليب والأنماط الصحيحة لتحسين الحالة التغذوية والصحية في المملكة.

- العمل على تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة لتعزيز الصحة العامة عن طريق التغذية الصحية.

- السعي لتعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال التغذية للوقاية من الأمراض المزمنة ذات العلاقة بالتغذية.

- إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بمجال التغذية.

- الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجال التغذية والوقاية من الأمراض المزمنة ذات العلاقة بالتغذية.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء إلى أن اختصاصات اللجنة الوطنية للتغذية تتمثل فيما يلي :

- تقويم حالة التغذية للمجتمع السعودي.

- وضع أولويات للتدخل بتعديل أو إحداث سياسات التغذية.

- تحديد القيم المرجعية لعناصر التغذية وتحديثها بشكل دوري.

- تقويم محتوى الأغذية من العناصر الغذائية.

- تقديم التوصيات والآراء العلمية ذات الصلة بالتغذية للجهات ذات العلاقة.

- إجراء الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالتغذية.

- إنشاء قاعدة بيانات علمية بحثية وطنية في هذا المجال ليستفيد منها متخذو القرار في الجهات ذات العلاقة والباحثون.

- أي مهمة أخرى في مجال عمل اللجنة يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بناءً على توصية من اللجنة الوطنية للتغذية.

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