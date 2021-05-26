وزير التعليم: نستهدف الاستغناء عن السنة التحضيرية في الجامعات

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن الوزارة تستهدف الاستغناء عن السنة التحضيرية في الجامعات، بالإضافة إلى تقديم مواد أساسية.

وقال وزير التعليم خلال مؤتمر لإعلان عن آلية التقويم الدراسي الجديد للعام: «وزارة التعليم مستمرة في رحلة التطوير للنظام التعليمي، من خلال الاستثمار الأمثل لرفع مستوى كفاءة المنظومة التعليمية بما يتواءم مع مستهدفات تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030».

وأضاف: «التطوير لن يتوقف عند النظام العام، وسيؤثر على خطط ومناهج الجامعات؛ لأن المستهدف هو الاستغناء عن السنة التحضيرية»، متابعًا: «تطوير المناهج يمثل مفصلًا حيويًا للرفع من كفاءة أداء المنظومة».

وواصل: «المعلمون والمعلمات مستعدون لجميع الظروف، وأثبتوا ذلك خلال الجائحة، والمملكة لا تنافس أي دولة.. المملكة تنافس دول الـ20، ونتطلع لتخريج المواطن السعودي ليكون منافسًا عالميًا».

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