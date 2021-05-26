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الصحة: لقاح كورونا ليس له علاقة أو ارتباط بمشاكل الإنجاب أو الخصوبة

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت أن الإصابة بالفيروس قد تؤدي إليها..

أكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المضادة لفيروس ، ليس لها أي علاقة بمشاكل الإنجاب أو الخصوبة.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع «تويتر»: «خذ الخطوة لقاح كورونا ليس له أي علاقة أو ارتباط بمشاكل الإنجاب أو الخصوبة، بالعكس من ذلك فإن الإصابة بالفيروس قد تفعل ذلك».

وأوضحت وزارة الصحة، في وقت سابق، أن تأثير فيروس كورونا يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، عادّةً التحصين أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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