تنفيذ حكم القتل قصاصًا من جان قتل مواطنًا بالرياض

نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمدينة الرياض، بعدما أقدم / حسين بن حناف بن قاسم حقوي - سعودي الجنسية ـ على قتل / حسن بن مسعود بن حسن اليامي ـ سعودي الجنسيةـ؛ وذلك بطعنه في رقبته طعنة واحدة ما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / حسين بن حناف بن قاسم حقوي - سعودي الجنسية - اليوم الأربعاء 14 / 10 / 1442هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض وسط تأكيدات من وزارة الداخلية بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذرت في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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