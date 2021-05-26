الدراسة الفعلية 183 يومًا.. التعليم تعلن الجدول الكامل للتقويم الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، الجدول الكامل للعام الدراسي الجديد1443هـ؛ المتضمن الفصول الدراسية الثلاثة، مشيرة إلى أنّ عدد أيام الدراسة الفعلية سيكون 183 يومًا.

وقال الحساب الرسمي لوزارة التعليم عبر موقع «تويتر»: «مجلس الوزراء يوافق في جلسته يوم أمس الثلاثاء بتاريخ 13/ 10/ 1442هـ على التقويم الدراسي الجديد 1443هـ؛ المتضمن الفصول الدراسية الثلاثة».

وجاء الجدول كما هما موضح بالصورة.

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