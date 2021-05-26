الوزير آل الشيخ: «الفصول الثلاثة» في العام الدراسي الجديد تكسر جمود الرحلة التعليمية

أوضح وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، أنّ نظام الفصول الثلاثة في العام الدراسي الجديد هي تنظيم إداري لتقديم التعليم بشكل مفيد وكسر الجمود في الرحلة التعليمية، مشيرًا إلى أن فرق عمل مختصة توصلت إلى حاجة الوزارة لتغيير دقيق وتحولي.

وقال الدكتور حمد آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد للإعلان عن آلية التقويم الدراسي الجديد للعام 1443هـ: "الفصول الثلاثة هي تنظيم إداري لتقديم التعليم بشكل مفيد وتكسر الجمود في الرحلة التعليمية".

وأوضح أن العام الدراسي الجديد، سيكون مقسمًا إلى 3 فصول، مشيرًا إلى أنه سيكون 12 إجازة على مدار العام، قائلاً: «تطبيق الفصول الثلاثة في التعليم خلال العام الدراسي القادم، كل فصل دراسي يتكون من 13 أسبوعًا، وبين كل فصل دراسي إجازة مدة أسبوع».

وأضاف: «هناك 12 إجازة خلال العام الدراسي الواحد، وعلى مدى عامين من العمل التفصيلي في وزارة التعليم، تم التوصل إلى نتيجة رئيسة من أن نظام التعليم الحالي يحتاج إلى تطوير حقيقي وعميق وتغيير تحولي».

وتابع: «فرق عمل مختصة توصلت إلى حاجتنا لتغيير دقيق وتحولي، والنتائج أوضحت وجود فجوة تصل إلى 4 سنوات تؤكد وجود تغيير تحولي».

ونشرت وزار التعليم، رابط البث المباشر لمؤتمر وزير التعليم عبر الرابط

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