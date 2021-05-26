منظمة السياحة العالمية تختار الرياض مقرا لها في الشرق الأوسط

اختارت منظمة السياحة العالمية العاصمة الرياض لافتتاح أول مكتب إقليمي لها على الإطلاق خارج مدريد، مخصص للشرق الأوسط. افتتح المكتب الإقليمي الأمين العام للمنظمة، زوراب بولوليكاشفيلي، ووزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، وذلك خلال قمة تعافي القطاع السياحي المنعقدة فى الرياض.

وستكون مهمة المكتب الإقليمي تنسيق السياسات والمبادرات عبر 13 دولة فى الشرق الأوسط، وتعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة، وجمع الإحصائيات المهمة للقطاع، وتبادل المعلومات، إلى جانب تحفيز الاستثمار فى الأصول والمقومات السياحية، والعمل على تحديد السياسات المتعلقة بالنواحي الصحية. كما أطلقت منظمة السياحة العالمية برنامجا للاحتفاء بأفضل القرى السياحية، وأعلنت إنشاء أول أكاديمية سياحية فى الرياض مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط.

من ناحية أخرى، أعلنت السعودية تخصيص 100 مليون دولار لإنشاء الصندوق الدولي للسياحة الشاملة، وهو أول صندوق لدعم النمو السياحي عالميا، بالتعاون مع البنك الدولي.

وأقر مجلس الوزراء، فى جلسته أمس الثلاثاء، تفويض وزير السياحة أو من ينيبه بالتباحث مع منظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، فى شأن مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة فى المملكة والمنظمة العالمية، لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكتروني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما تم تفويض وزير السياحة ـ أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين العماني والفرنسي فى شأن مشروعي مذكرتي تفاهم فى مجال السياحة بين وزارة السياحة فى المملكة وكل من وزارة التراث والسياحة فى سلطنة عمان، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية بجمهورية فرنسا، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وتهدف الإستراتيجية الوطنية للسياحة فى المملكة إلى رفع إسهام القطاع السياحي فى الناتج المحلي إلى ما يزيد على 10% بحلول 2030، وتوفير العدد الأكبر من الفرص الوظيفية، تماشيا مع «رؤية المملكة 2030».