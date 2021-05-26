فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية بكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية -بكالوريوس- من التخصصات المطلوبة للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (51) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية، خلال المدة من يوم السبت الموافق 17 / 10 / 1442هـ حتى يوم الخميس الموافق 22 / 10 / 1442هـ الساعة التاسعة صباحاً. ودعت الراغبين بالالتحاق إلى الدخول عبر منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط (https://jobs.sa).



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