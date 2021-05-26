من ضمنها الدفاع عن النفس.. تعرف على مناهج التعليم الجديدة

قالت وزارة التعليم إن خطتها لتطوير المناهج للعام الدراسي المقبل تتضمن العديد من المناهج الجديدة والمبتكرة التي ستسهم في مواكبة خطط المملكة التطويرية في المجال التعليمي لتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية والانتماء الوطني والتنافسية العالمية.

ومن المبررات الأساسية لتطوير الخطط الدراسية والمناهج أيضا مواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتقديم مناهج متطورة تدعم اكتساب الطلاب مهارات القرن الحادي والعشرين والإعداد لوظائف المستقبل، وكذلك إعداد الطلاب لامتلاك مقومات الاقتصاد المعرفي.

ومن أبرز الأسباب التي دفعت الوزارة لتطوير مناهجها معالجة وردم أسباب الضعف والقصور في المناهج والخطط المؤثرة على نتائج الاختبارات الدولية.

المناهج الجديدة

* التربية البدنية والدفاع عن النفس

بدءا من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث المتوسط وتطوير مناهج لذلك

* مادة التفكير الناقد

للصفين الثالث المتوسط والأول ثانوي وتطبيق مناهج جديدة

* مادة المهارات الرقمية

بدءا من الصف الرابع الابتدائي وتطبيق سلسلة عالمية جديدة

* مادة المهارات الحياتية والأسرية

بدءا من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث المتوسط في مناهج موحدة ومطورة للبنين والبنات

* تطوير مناهج الدراسات الإسلامية

في كتاب واحد مع المحافظة على الأهداف التعليمية لكل صف

* تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية

وإثراء قيم المواطنة وتعزيز الشخصية الوطنية