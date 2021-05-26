وأوضحت الوزارة أنها تسعى إلى تطوير مناهج التربية الخاصة من خلال 21 منهجا جديدا ومطورا، فضلا عن توسيع نطاق تدريس التربية البدنية والدفاع عن النفس للبنين والبنات. وكذلك تطوير مناهج التربية الفنية لتشمل الفنون التشكيلية والبصرية والأدائية.
وبالنسبة للعلوم أكدت الوزارة مضيها في تطوير هذه المناهج من ناحية إثراء المحتوى وإعادة تشكيل مصفوفة المدى والتتابع وصياغة الأهداف وزيادة المفردات والمحتوى لكل صف مع الإثراء، والرفع من مستوى التطبيقات والتدريبات، وإضافة الوحدات الدراسية المطلوبة، وإثراء الوحدات الدراسية الحالية لتحسين نواتج التعليم.
وبالنسبة لمنهج الرياضيات، قالت الوزارة إنها تهدف إلى إثراء محتوى وإعادة تشكيل مصفوفة المدى والتتابع وصياغة الأهداف وزيادة المفردات والمحتوى لكل صف مع الإثراء والرفع من مستوى التطبيقات والتدريبات وإضافة الوحدات الدراسية المطلوبة وإثراء الوحدات الحالية لتحسين نواتج التعليم.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريس الإنجليزية للأول ابتدائي و21 منهجا للتربية الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.