تدريس الإنجليزية للأول ابتدائي و21 منهجا للتربية الخاصة

كشفت وزارة التعليم ضمن خطتها الجديدة في تطوير المناهج عن تقديم بدء اللغة الإنجليزية إلى الصف الأول الابتدائي وتطبيق سلسلة عالمية جديدة ومتقدمة للمرحلة الابتدائية وكذلك المرحلة الثانوية.

وأوضحت الوزارة أنها تسعى إلى تطوير مناهج التربية الخاصة من خلال 21 منهجا جديدا ومطورا، فضلا عن توسيع نطاق تدريس التربية البدنية والدفاع عن النفس للبنين والبنات. وكذلك تطوير مناهج التربية الفنية لتشمل الفنون التشكيلية والبصرية والأدائية.

وبالنسبة للعلوم أكدت الوزارة مضيها في تطوير هذه المناهج من ناحية إثراء المحتوى وإعادة تشكيل مصفوفة المدى والتتابع وصياغة الأهداف وزيادة المفردات والمحتوى لكل صف مع الإثراء، والرفع من مستوى التطبيقات والتدريبات، وإضافة الوحدات الدراسية المطلوبة، وإثراء الوحدات الدراسية الحالية لتحسين نواتج التعليم.

وبالنسبة لمنهج الرياضيات، قالت الوزارة إنها تهدف إلى إثراء محتوى وإعادة تشكيل مصفوفة المدى والتتابع وصياغة الأهداف وزيادة المفردات والمحتوى لكل صف مع الإثراء والرفع من مستوى التطبيقات والتدريبات وإضافة الوحدات الدراسية المطلوبة وإثراء الوحدات الحالية لتحسين نواتج التعليم.