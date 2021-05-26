بدء المؤتمر الصحفي لوزير التعليم‬⁩ للإعلان عن آلية الوزارة للعام الدراسي المقبل

يعقد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، مؤتمرًا صحفيًا،الان، يتناول فيه آلية الوزارة للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

ويتحدث الوزير في المؤتمر، عن تحديثات كبرى في خطة الوزارة للعام الجديد.