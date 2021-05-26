يعقد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، مؤتمرًا صحفيًا،الان، يتناول فيه آلية الوزارة للعام الدراسي المقبل 1443هـ.
ويتحدث الوزير في المؤتمر، عن تحديثات كبرى في خطة الوزارة للعام الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء المؤتمر الصحفي لوزير التعليم للإعلان عن آلية الوزارة للعام الدراسي المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.