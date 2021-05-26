شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عاملة منزلية وإصابة آخرين إثر تصادم قاربي نزهة بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقيت عاملة منزلية الحياة مصرعها ،جراء تصادم قاربي نزهة " تأجير " ، كانت تقله مع عائلة سعودية في بحر الجبيل ، وقع الحادث مساء امس قرب ساحل " الفناتير " ، حيث كان عدد العائلتين 13 فردا ، وكانتا تقلان قاربي نزهة ، ,اسفر عن أصابة الجميع إصابات بسيطة دخل البعض على أثرها المستشفى وخرجوا بصحة جيدة ولله الحمد ، بينما تأثرت العاملة المنزلية بإصابة بليغة أدى إلى وفاتها قبل وصولها إلى المستشفى .

وأكد صيادو الجبيل أن هذه مراكب نزهة ، وتتواجد منها عدة مراكب ، كانت قليلة في السابق ، وفي الآونة الأخيرة زاد عددها ، جراء الطلب من قبل أصحاب المراكب ، ومتطلب إلى المتنزهين ، وهذه المراكب تأخذ بالإجراءات النظامية الرسمية ، ونواحي الأمن والسلامة المشددة ، وهي مخصصة للترفيه ، حيث يتم تأجيرها مع صاحب المركب ، ويقوم بأخذ جولة بحرية لفترة من الزمن حتى يتم إعادة المستأجر إلى الموقع ذاته .