شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ديوان المظالم: طلبات الترشيح للسلك القضائي "إلكترونيًا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجّه معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بإيقاف استقبال طلبات الترشيح للسلك القضائي ورقيًا والاكتفاء بتقديمها إلكترونيًا، وذلك عبر البوابة الرقمية لديوان المظالم.

ويأتي التوجيه حرصًا على توفير عددٍ من الوسائل الرقمية المتعددة للمستفيدين كافة، وتسهيلًا لإجراءات التقديم على السلك القضائي بشكلٍ إلكترونيٍ مباشر دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري بمقر ديوان المظالم بالرياض، كأحد أهم الخطوات التي حرص الديوان على توفيرها لعموم الراغبين في التقدم للسلك القضائي.