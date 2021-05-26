جامعة حفر الباطن تحتفل بتخريج 3524 طالبًا وطالبة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي أمير ‎المنطقة الشرقية، وبتشريف من صاحب السمو محافظ حفر الباطن احتفلت جامعة حفر الباطن بتخريج الدفعة السابعة للعام الجامعي 1442 هـ من طلاب وطالبات الجامعة افتراضيًا يوم الأربعاء 14 شوال 1442 هـ.

أمير الشرقية يهنئ المتخرجين

وبدأ الحفل بالسلام الملكي ومن ثم آيات من الذكر الحكيم، تلاها مسيرة الخريجين المتفوقين بمرتبة الشرف الأولى، ,ثم كلمة صاحب السمو الملكي أمير ‎المنطقة الشرقية والتي شارك من خلالها الخريجين والخريجات فرحتهم مقدمًا لهم التهنئة بهذه المناسبة، موصيًا الخريجين والخريجات بالجد والاجتهاد وأن يكونوا على قدر المسؤولية لتحقيق طموحات تطلعات الوطن وقيادته.

إجمالي خريجي جامعة حفر الباطن

وبلغ إجمالي عدد الخريجين وخريجات الدفعة السابعة 3524 منهم 155 خريجًا و 3369 خريجة، كما بلغ عدد خريجي وخريجات مرحلتي الماجستير والدبلوم العالي 69 خريجًا وخريجة و 3397 خريجًا وخريجة لمرحلة البكالوريوس و 58 لمرحلة الدبلوم.



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