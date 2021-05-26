السعودية | وزير الخارجية يلتقي رئيس البرلمان الكيني

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، رئيس البرلمان الكيني جاستن موتوري، وذلك بمقر سفارة المملكة في نيروبي.

وناقش سموه مع رئيس البرلمان الكيني، أهمية تعزيز التعاون البرلماني بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين نحو المزيد من التقدم والازدهار على الأصعدة كافة، كما تطرق الجانبان إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأبرز مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي بن عبد الله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا الدكتور محمد عبد الغني خياط، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن بن أركان الداود.