شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه الدفاع المدني بتكثيف الجولات الرقابية لدرء المخاطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الدفاع المدني لحفظ الارواح والممتلكات مثنياً على جهود منسوبي الدفاع المدني وأدوارهم الوقائية ومباشرتهم للحرائق والحوادث، حاثاً على مواصلة العطاء والإنجاز والاهتمام بالخطط التوعوية والوقائية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اللواء عجاب بن سدحان الحربي مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية والذي قدم تقريراً لسموه عن جهود الدفاع المدني خلال العام 2020 وكذلك مشاركة الإدارة في اليوم العالمي للدفاع المدني.

ونوه سموه بضرورة تكثيف الجولات الرقابية لدرء المخاطر قبل وقوعها والمتابعة الوقائية والتأكد من التزام الجهات بالتعليمات التي تحافظ على منشآتهم والعاملين بها .

واوضح الحربي أن الإدارة العامة للدفاع المدني تشارك في جميع المناسبات والفعاليات حيث نفذت خلال اليوم العالمي للدفاع المدني (20) ورشة عمل وشارك فيها (53) جهة استفاد منها (147000) منهم (41127) من طلاب وطالبات المدارس المتوسطة والثانوية.

وكرم سموه العقيد فيصل بن سليمان الشهري مدير الإدارة العامة للتميز المؤسسي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية كما كرم سموه المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني مدير إدارة التوعية الوقائية والمتحدث الرسمي للمديرية بالمنطقة الشرقية