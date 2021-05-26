التقويم الدراسي الجديد يبدأ 21 محرم وينتهي 1 ذو الحجة 1443

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة التعليم عن تفاصيل التقويم الدراسي الجديد 1443 والذي من المقرر أن يكون بنظام ثلاثة فصول بدلًا من فصلين دراسيين، على أن يتكون كل فصل دراسي 13 أسبوعًا، ويتضمن 12 إجازة أثناء العام الدراسي، وفي كل فصل دراسي هناك إجازات نهاية أسبوع مطولة Long weekend، كذلك إجازة بين كل فصل وآخر.

تفاصيل التقويم الدراسي الجديد

ومن المقرر أن يبدأ التقويم الدراسي للعام المقبل يوم الأحد 21 محرم 1443 الموافق 29/8/2021 أما إجازة اليوم الوطني فسوف تكون يومي الأربعاء والخميس 15-16-2-1443هـ أما أول إجازة نهاية أسبوع مطولة فسوف تكون يومي الأحد والاثنين 11-12/3/1443 هـ فيما ستكون الإجازة الثانية المطولة في الفصل الدراسي الأولي يوم الخميس 29/3/1443 هـ فيما تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول بنهاية الدراسة يوم الخميس 20/4/1443 هـ.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 1/5/1443 ويمتد إلى يوم 3/6/1443 هـ فيما يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم 17/8/1443 هـ على أن ينتهي العام الدراسي يوم الخميس 1 ذو الحجة 1443 الموافق 30/6/2022.

خطط دراسية جديدة

وكان وزير التعليم قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إنه سيتم من العام الدراسي المقبل؛ تطبيق خطط دراسية مطورة تتسق مع متطلبات مرحلة تطوير المناهج، وإدخال مناهج جديدة، من خلال رفع كفاءة الأوزان النسبية، مبينًا أنه سيتم تضمين مواد جديدة، وتطوير المناهج وتقديم تدريس مواد أخرى؛ بناءً على احتياج كل مرحلة وفصل دراسي.



شارك الخبر