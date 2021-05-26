البحرين : إغلاق المدارس والأنشطة التجارية والرياضية والعمل من المنزل بنسبة 70 %

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

أصدرت البحرين بعض القرارات والقيود التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث تضمنت القرارات الجديدة إغلاق المدارس والأنشطة التجارية والرياضية ومنع إقامة المناسبات الخاصة واعتماد العمل عن بعد.

الإجراءات المشددة في البحرين

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فقد جاء ذلك بناءً على العرض الذي قدمه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.

الاشتراطات الجديدة

رفع الطاقة الاستيعابية لعدد جرعات التطعيم اليومية. تكثيف استخدام الفحص السريع بهدف تحديد الحالات القائمة. تحديث البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحالات القائمة والمخالطين. اتخاذ إجراءات قابلة للمراجعة تتعلق بغلق القطاعات والأنشطة واستثناء بعض القطاعات الأساسية بدءًا من الساعة الثانية عشرة ليلًا من يوم الخميس الموافق 27 مايو 2021 إلى الثانية عشرة ليلًا من يوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021 وهي كالتالي: غلق كافة الأنشطة التجارية (غير الأساسية)، منع الأنشطة الرياضية، غلق المدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية، العمل من المنزل في القطاع العام بنسبة 70% ومنع المناسبات الخاصة مع استمرار العمل في القطاعات الأساسية وفق ما تم اتخاذه من إجراءات واشتراطات سابقة.

الحذر مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء في البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أكد اليوم أن تحدي فيروس كورونا كباقي التحديات يتطلب عزمًا متجددًا للنجاح في تجاوزه، ومهما طال أمد هذا التحدي فإنه بالعزيمة والإصرار سينجلي، منوهًا بأن ما تمر به البلاد من مرحلة هامة من التعامل مع فيروس كورونا(كوفيد-19)، يتطلب مزيدًا من الحذر مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات كونه عنصر النجاح في كافة المراحل.

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