وزير التعليم: منصة مدرستي لن تتوقف .. سنطورها ونفعلها بشكل أكبر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير التعليم حمد آل الشيخ أن التطوير لن يتوقف عند النظام العام، وسيؤثر على خطط ومناهج الجامعات، لأن المستهدف هو الاستغناء عن السنة التحضيرية.

وتابع آل الشيخ في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن منصة “مدرستي” هي مكون أساسي من كل مدرسة وستيسر الكثير على المعلمين والمعلمات، حيث ستستمر ولن تتوقف وسنطورها ونفعلها بشكل أكبر .

وأردف أنه لن يكون هناك زيادة في نصاب المعلمين، وأي زيادة ستكون برضا المعلمين ومكافأة.

12 إجازة:

وكشف وزير التعليم أن العام الدراسي الجديد سيتضمن 12 إجازة، وأن التطوير لن يتوقف عند النظام العام، وسيؤثر على خطط ومناهج الجامعات، لأن المستهدف هو الاستغناء عن السنة التحضيرية.

3 فصول:

كما أعلن وزير التعليم تضمين مواد دراسية جديدة وتطوير المناهج وخطط دراسية مطورة في العام الدراسي المقبل.

وأضاف أن فرق عمل مختصة توصلت إلى حاجة التعليم لتغيير دقيق وتحولي، وأن العام الدراسي المقبل سيكون 3 فصول يتكون كل منها من 13 أسبوعاً.

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