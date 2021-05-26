وزير التعليم: العام الدراسي الجديد سيتضمن 12 إجازة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير التعليم حمد آل الشيخ، أن العام الدراسي الجديد سيتضمن 12 إجازة.

السنة التحضيرية:

وقال آل الشيخ في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن التطوير لن يتوقف عند النظام العام، وسيؤثر على خطط ومناهج الجامعات، لأن المستهدف هو الاستغناء عن السنة التحضيرية.

كما أعلن وزير التعليم تضمين مواد دراسية جديدة وتطوير المناهج وخطط دراسية مطورة في العام الدراسي المقبل.

3 فصول:

وأضاف أن فرق عمل مختصة توصلت إلى حاجة التعليم لتغيير دقيق وتحولي، وأن العام الدراسي المقبل سيكون 3 فصول يتكون كل منها من 13 أسبوعاً.

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