الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

آل الشيخ: التعليم عن بُعد سيستمر حتى مع التعليم الحضوري بطرق مختلفة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير التعليم د.حمد آل الشيخ أن الوزارة تتطلع إلى الدراسة الحضورية خلال الفصل الدراسي الأول المقبل، مشدداً على أن التعليم عن بُعد سوف يستمر حتى مع التعليم الحضوري بطرق مختلفة.

منافس عالمي:

وقال وزير التعليم في مؤتمر صحفي اليوم، إن المملكة تتطلع لتخريج متابعات الخليج 365 السعودي ليكون منافساً عالمياً، مضيفاً أن منصة “مدرستي” هي مكون أساسي من كل مدرسة وستيسر الكثير على المعلمين والمعلمات.

وتابع: نسعى إلى رفع كفاءة الخطة التعليمية لمنافسة الدول العالمية، موضحاً أن الإجازة الصيفية الطويلة مملة للمعلم والطالب.



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