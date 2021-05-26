شكرا لمتابعة خبر عن التأمينات الأجتماعية : منافع تحصل عليها المشتركة في حال عدم تصفية مستحقاتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، للمشتركات أن تصفيتهم للمستحقات قبل استحقاق المعاش يحرمهم من الاستفادة من منافع نظام التأمينات.

وأشارت التأمينات إلى أن المنافع التي تحصل عليها المشتركة في حال عدم تصفيتها مستحقاتها، هي معاش تقاعدي عند بلوغ الستين عاماً، والحصول على معاش التقاعد المبكر.

وأضافت : وصرف معاش عند حدوث عجز غير مهني، وصرف معاش لأفراد العائلة في حالة الوفاة، وضم المدد في حال الانتقال إلى عمل حكومي.