شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏وزير التعليم: العام الدراسي القادم سيتكون من ثلاثة فصول وإلغاء السنة التحضيرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، أن العام الدراسي القادم في المملكة سيتكون من ثلاثة فصول دراسية بدلاً من فصلين دراسيين وكل فصل دراسي 13 أسبوع، كما سيكون هناك 12 إجازة خلال العام الدراسي الواحد.

وكشف وزير التعليم، خلال المؤتمر الصحفي له، أنه تم الاستغناء عن السنة التحضيرية وتقديم موادًا أساسية، مؤكدًا أن الوزارة تتطلع لتخريج المواطن السعودي ليكون منافسًا عالمياً، كما كان من الأجدى الاستغناء عن بعض المناهج الموجودة حاليًا.

وأوضح الدكتور حمد آل الشيخ: " لدينا الوقت للتحصين والتخطيط بنماذج مختلفة، وتعدد الفصول الدراسية سيضيف متعة للمعلمين والمعلمات"، مشددًا على أن الوزارة تشجع عمليات التحصين للطلاب وسنوفر البيئة التعليمية والوقائية.

وقال وزير التعليم: "وزارة التعليم مستمرة في رحلة التطوير للنظام التعليمي، من خلال الاستثمار الأمثل لرفع مستوى كفاءة المنظومة التعليمية بما يتوائم مع مستهدفات تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030"، متابعًا: "التطوير لن يتوقف عند النظام العام، وسيؤثر على خطط ومناهج الجامعات، لأن المستهدف هو الاستغناء عن السنة التحضيرية" .