شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏وزير التعليم يؤكد أهمية سرعة الحصول على لقاح كورونا قبل الأول من أغسطس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، على أهمية سرعة الحصول على لقاح كورونا قبل الأول من أغسطس.

ووجه الدكتور حمد آل الشيخ، الشكر إلى المعلمين والقائمين على العملية التعليمية على جهودهم خلال فترة جائحة كورونا، كما شكر الأسر التي ساندت المدارس والجامعات.

وقال ‏وزير التعليم، أن منصة مدرستي حققت أرقامًا عالمية، مضيفًا: "قدمنا نموذجًا مميزًا من الشراكة والتكامل مع المؤسسات الحكومية وغيرها"، لافتًا إلى أن هناك فرق عمل مختصة توصلت إلى حاجتنا لتغيير دقيق وتحولي، مشيرًا إلى إضافة مواد دراسية جديدة وتطوير مناهج أخرى.