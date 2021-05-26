شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مسالخ عشوائية داخل أحياء شرق الرياض تحت إشراف عمالة مخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أقدمت عمالة وافدة مخالفة، على إدارة مسالخ بدائية بطريقة عشوائية داخل الأحياء شرق مدينة الرياض.

وكشف تقرير مصور لبرنامج "الراصد" الذي يعرض على شاشة قناة "الإخبارية" قيام العمالة بإحداث مسالخ غير نظامية بشكل عشوائي تسبب تشوهاً بصرياً وبؤرة لنقل الأمراض بحي القادسية، حيث لا تهتم هذه العمالة لا بالنظافة ولا بصحة المستهلكين.

وأوضح أن المسالخ التي تديرها العمالة تفتقر لأبسط الاشتراطات الصحية، حيث يتم وضع لحوم الذبائح على الأرض، واستخدام أدوات غير نظيفة وغير صالحة للاستخدام، بالإضافة إلى الروائح الكريهة.

وفي السياق نفسه، طالب مواطنون من قاطني الحي أمانة الرياض بالتدخل لعلاج هذه الظاهرة العشوائية، وضبط المخالفين والمسؤولين عنها.