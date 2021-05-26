شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يطالب " البحوث والإفتاء " بفتح الموقع العلمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، قرار للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء يفيد بالإسراع في إعادة فتح الموقع العلمي على موقعها الإلكتروني بعد تنقيحه وتطويره .

وجاء ذلك ضمن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1441/ 1442 هـ

وأشار المجلس إلى أنه يجب على الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مبان لمقارها المستأجرة بطريقة السداد على شكل دفعات سنوية.