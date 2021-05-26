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الشورى يطالب " البحوث والإفتاء " بفتح الموقع العلمي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، قرار للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء يفيد بالإسراع في إعادة فتح الموقع العلمي على موقعها الإلكتروني بعد تنقيحه وتطويره .

وجاء ذلك ضمن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1441/ 1442 هـ

وأشار المجلس إلى أنه يجب على الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مبان لمقارها المستأجرة بطريقة السداد على شكل دفعات سنوية.

 

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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