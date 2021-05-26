شكرا لمتابعة خبر عن سعودية من بند الأجور إلى مستثمرة في المشاغل النسائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

حولت سعودية مسار وجهتها من موظفة بند أجور إلى مستثمرة في نشاط التزيين النسائي، بعد أن استفادت من محفزات وممكنات الدعم المتاحة وإجراءات تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية لتوطين النشاط وتمكين القوى الوطنية من الإناث للعمل في نشاط لا يقل أهمية عن الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وقالت عائشة الخميسي صاحبة صالون نسائي، دخلت سوق العمل كمستثمرة في نشاط التزيين النسائي بعد رحلة طويلة من العمل في مهنة على بند الأجور، كنت خلالها اتصفح بشكل يومي مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة إعلانات التوظيف، وفي أحد الأيام قرأت عن محفزات وشراكات عقدها صندوق تنمية الموارد البشرية مع جهات وأكاديميات لتوطين نشاط التزيين النسائي وإتاحة فرص الاستثمار فيه أمام السعوديات، إضافة إلى تمكينهن من مزاولة العمل في القطاع وفق بيئة جاذبة ومناسبة ومحفزة على العطاء والتميز.

وتابعت الخميسي:" بدأت مشروعي ــــ ولله الحمد ـــــ بموظفة واحدة، بعد أن استفدت من أوجه الدعم ومحفزات التوطين، كما أنني أفكر حالياً بالتوسع والمنافسة في مجال التزيين النسائي وإتاحة فرص عمل للسعوديات خلال الفترة القليلة القادمة"، داعية في الوقت ذاته إلى الاستثمار في نشاط التزيين النسائي باعتباره من الأنشطة ذات العوائد الاقتصادية المناسبة.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، قد أطلق برنامجاً لتأهيل وتدريب باحثات عن العمل في نشاط التزيين النسائي، وتوظيفهن بعد اجتياز البرنامج التدريبي لدى منشآت القطاع الخاص العاملة في النشاط.

ويستهدف البرنامج تأهيل وتدريب الباحثات عن العمل في 5 مهن هي: اخصائية مبيعات (عام)، مشرفة معرض، اخصائية مبيعات (مكياج)، اخصائية مبيعات العناية بالبشرة، والتجميل والشعر.