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الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يكرم ممرضين وأخصائيين نظرًا لجهودهم

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الرياض - علي القحطاني - فاطمة الرويلي (صدى):

كرم مدير عام فرع هيئة الهلال الاحمر بالحدود الشمالية ‬⁩د - ثامر يتيم كل من: الممرض /عبدالعزيز خليف العنزي من منسوبي المستشفى العسكري بالقاعدة الجوية بمنطقة الجوف ، والممرض /مدالله بنيان الدهمشي من منسوبي إدارة الطوارئ والكوارث بصحة الحدود الشمالية، لمباشرتهم حادث تصادم وتقديم الإسعافات الأولية قبل وصول الفرقة الإسعافية للموقع.

كما كرم  الأخصائية / عنود مديد العنزي من منسوبات إدارة التدريب بالشئون الصحية بالحدود الشمالية لمباشرتها حالة طفل وقع في حوض مياه وتقديم الإسعافات الأولية قبل وصول الفرقة الإسعافية للموقع.

وكذلك  تم تكريم الممرضة / سلطانة مطلق العنزي من منسوبات مركز الرعاية الصحية الأولية بالعزيزية لمباشرتها حادث إنقلاب سيارة وتقديم الاسعافات الاوليه قبل وصول الفرقة الاسعافية للموقع.

 

 

 

 

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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