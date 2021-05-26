شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يكرم ممرضين وأخصائيين نظرًا لجهودهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاطمة الرويلي (صدى):

كرم مدير عام فرع هيئة الهلال الاحمر بالحدود الشمالية ‬⁩د - ثامر يتيم كل من: الممرض /عبدالعزيز خليف العنزي من منسوبي المستشفى العسكري بالقاعدة الجوية بمنطقة الجوف ، والممرض /مدالله بنيان الدهمشي من منسوبي إدارة الطوارئ والكوارث بصحة الحدود الشمالية، لمباشرتهم حادث تصادم وتقديم الإسعافات الأولية قبل وصول الفرقة الإسعافية للموقع.

كما كرم الأخصائية / عنود مديد العنزي من منسوبات إدارة التدريب بالشئون الصحية بالحدود الشمالية لمباشرتها حالة طفل وقع في حوض مياه وتقديم الإسعافات الأولية قبل وصول الفرقة الإسعافية للموقع.

وكذلك تم تكريم الممرضة / سلطانة مطلق العنزي من منسوبات مركز الرعاية الصحية الأولية بالعزيزية لمباشرتها حادث إنقلاب سيارة وتقديم الاسعافات الاوليه قبل وصول الفرقة الاسعافية للموقع.