وزير التعليم: العام الدراسي الجديد سيكون 3 فصول ويتضمن 12 إجازة

قال وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ: إن العام الدراسي الجديد سيكون مقسمًا إلى 3 فصول، مشيرًا إلى أنه سيكون 12 إجازة على مدار العام.

وقال حمد آل الشيخ خلال مؤتمر لإعلان عن آلية التقويم الدراسي الجديد للعام 1443: «تطبيق الفصول الثلاثة في التعليم خلال العام الدراسي المقبل، كل فصل دراسي يتكون من 13 أسبوعًا، وبين كل فصل دراسي إجازة مدة أسبوع».

وأضاف: «هناك 12 إجازة خلال العام الدراسي الواحد، وعلى مدى عامين من العمل التفصيلي في وزارة التعليم، تم التوصل إلى نتيجة رئيسة من أن نظام التعليم الحالي يحتاج إلى تطوير حقيقي وعميق وتغيير تحولي».

وتابع: «فرق عمل مختصة توصلت إلى حاجتنا لتغيير دقيق وتحولي، والنتائج أوضحت وجود فجوة تصل إلى 4 سنوات تؤكد وجود تغيير تحولي».

وأعلنت وزارة التعليم، أمس الثلاثاء، الترتيبات الأوليَّة للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني للعام الدراسي المقبل 1443 هـ.

وتتضمن الترتيبات ما يلي:

عودة المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب التقني حضوريًّا إلى مقرات العمل في المدارس والكليات والجامعات الحكومية والأهلية ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدءًا من موعد حضورهم للعام الدراسي المقبل؛ ما يؤكد أهمية أخذ لقاح فيروس كورونا من الآن وفق ترتيبات وزارة الصحة تحقيقًا لسلامة الجميع وسيتم التحقق من ذلك عبر تطبيقي «توكلنا وتباعد» وسيكون ذلك متطلبًا لدخول جميع مباني الجهات التابعة للوزارة من المدارس الحكومية وأهلية والجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية ومنشآت المؤسسة العام للتدريب التقني والمهني.

ــ العودة لجميع طلبة الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمقاعد الدراسة مع اشتراط سلامتهم صحيًا وستعلن الجامعات والمؤسسة القرارات اللازمة لتحديد آليات الحضور.

ــ أهمية التحصين بأخذ لقاحات كورونا وفق الترتيبات التي تحددها وزارة الصحة؛ لاستكمال إجراءات بدء الدراسة للطلاب المستجدين في الجامعات والكليات والمؤسسة العام للتدريب التقني والمهني للعام الدراسي المقبل والاطمئنان على صحة الجميع وستعلن الجامعات والمؤسسة القرارات اللازمة لاستكمال آليات القبول.

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