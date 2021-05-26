«الإحصاء»: 350 مليار ريال حجم التجارة الخارجية خلال الربع الأول من 2021

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، نشرة التجارة الخارجية للربع الأول لعام 2021، موضحة أنّ حجم التجارة بلغ 350.12 مليار ريال، فيما بلغ حجم الميزان التجاري بلغ 74.72 مليار ريال.

وأوردت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" إنفوجرافًا بعنوان (التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية الربع الأول 2021م)، مشيرة إلى أن قيمة الصادرات بلغت 212.42 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الواردات نحو 137.70 مليار ريال.

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