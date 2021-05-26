فيديو.. تدشين مشروعات تعليمية بـ30 مليون ريال في منطقة عسير

دشن الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير عددًا من المشروعات التعليمية بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليون ريال، كما تفقد مستوى الخدمات الصحية بمحافظة رجال ألمع.

وقالت إمارة منطقة عسير عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "الأمير تركي بن طلال يتفقد مستوى الخدمات الصحية بمحافظة رجال ألمع، ويدشن عددًا من المشروعات التعليمية بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليون ريال"، مشيرة إلى أنه شهد توقيع مذكرة تعاون بين شركة السودة للتطوير ودارة الملك عبدالعزيز".

ووقع الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير المهندس حسام الدين المدني، مذكرة تعاون ثقافي، مع الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري، بهدف حفظ الموروث الإنساني الثقافي، عن طريق توثيق الحياة الاجتماعية بالقصص الروائية التي تعكس جمال حياة المجتمعات قديمًا.

تأتي هذه المذكرة ضمن مساعي شركة السودة للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، لحفظ الموروث الثقافي وإثراء الأرشيف الوطني لمنطقة عسير، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير، بحفظ الموروث الإنساني الثقافي في السودة ورجال ألمع وإبراز ثقافة وأصالة المنطقة.

حضر توقيع مذكرة التعاون الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير، وشيوخ قبائل السودة ورجال ألمع، وعدد من المؤرخين والروائيين من المجتمع المحلي.

يذكر أن شركة السودة للتطوير تهدف لإبراز وتعزيز التراث الثقافي في السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع لتصبح وجهة جبلية سياحية عالمية غنية بمجتمعها الأصيل وثقافتها الفريدة.

#فيديو ||

فيما شهد توقيع مذكرة تعاون بين شركة السودة للتطوير و دارة الملك عبدالعزيز:



الأمير #تركي_بن_طلال يتفقد مستوى الخدمات الصحية بمحافظة #رجال_ألمع ويدشن عددًا من المشروعات التعليمية بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليون ريال. pic.twitter.com/autnDnJRIr — إمارة منطقة عسير (@emartasir) May 26, 2021

اقرأ أيضًا:

أمير عسير يدعو للتفاعل مع الخطة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وأخذ التطعيم

أمير عسير يدعو المواطنين والمقيمين إلى التسجيل في تطبيق «صحتي» لتلقي لقاح كورونا

خلال 6 أشهر.. تشغيل المدينة الصناعية الجديدة بمحايل عسير