وزير السياحة: علينا إعادة بناء السياحة لتكون أكثر مرونة في مواجهة الأزمات

أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، خلال جلسة عقدت على هامش قمة تعافي القطاع السياحي العالمي التي انطلقت اليوم في الرياض، أن هناك ضرورة لتغيير عديد من العوامل في قطاع السياحة العالمي، وزيادة مرونة القطاع وصلابته أكثر في مواجهة أزمات قد تحدث لاحقًا مشابهة للأزمة الحالية التي خلفها تفشي فيروس كورونا.

وقال الخطيب: «تعلمنا أن الصناعة ليست مرنة بشكل كاف، لقد خسرنا منذ 14 شهرًا عديدًا من الوظائف في القطاع وخرجت عديد من الشركات من منظومة العمل، ونحن نعلم أن الأعمال كلها يقودها القطاع الخاص؛ لذا علينا إعادة بناء صناعة سياحية أكثر مرونة لمواجهة مثل هذه الأزمات»، وفقًا للعربية.

وشدد أيضًا في الجلسة التي جمعته مع وزراء سياحة من دول أخرى، على أهمية تحقيق الاستدامة في القطاع في جميع المجالات، لاسيما المجال البيئي، كما أشار الخطيب إلى أهمية جعل الموارد المالية مستدامة من خلال تنويع الدخل والعائد الاستثماري.

من ناحية أخرى، دعا إلى ضرورة التنسيق بين جميع دول العالم وتوحيد الجهود تحت مظلة منظمة السياحة العالمية، موجهًا انتقاده للاتحاد الأوروبي على خلفية تطويره بروتوكولًا للسفر بشكل منفرد لموسم الصيف المقبل، بدون التنسيق مع الدول الأخرى، قائلاً إن القطاع السياحي قطاع واحد عالميًّا؛ لذا علينا وضع بروتوكول موحد لتسهيل السفر.

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