16 محافظة تتأثر بأمطار رعدية في 3 مناطق.. و«الأرصاد» تحدّد موعد انتهاء التنبيه

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء إلى هطول أمطار رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مناطق (عسير وجازان والباحة) خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه في منطقة عسير يشمل (أبها – أحد رفيدة - النماص – تنومة - خميس مشيط - رجال ألمع)، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وبالنسبة لمنطقة جازان نبه المركز إلى أتربة مثارة وأمطار رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أن التنبيه يشمل (الدائر - الريث - العارضة - العيدابي)، ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما نبّه إلى أيضًا إلى أمطار رعدية في منطقة الباحة، موضحًا أنها تشمل (الباحة - العقيق - القرى - المندق - بلجرشي - فرعة غامد الزناد)، ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى الثامنة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الرياض، الشرقية).

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