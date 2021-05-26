مجلس الشورى يوافق على مشروع اتفاقية عامة للتعاون مع تشاد

بدأ مجلس الشورى اليوم الأربعاء جلسته العادية الثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، معلنًا الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تشاد.

وقال المجلس عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "بدء جلسة مجلس الشورى العادية الثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ".

وأعلن المجلس في مستهل الجلسة الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد.

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