«الشورى» يطالب «الهلال الأحمر» بتطوير تطبيقات التواصل المرئي بين مكان المصاب ومركز الإسعاف

طالب مجلس الشورى اليوم الأربعاء، هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وقيادة القوات الخاصة لأمن الطرق لدراسة إمكانية المشاركة في مقرات الفرق الميدانية في المدن الرئيسة والمناطق البعيدة وعلى طرق السفر.

جاء ذلك خلال جلسته العادية الثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وحول التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1441/ 1442 هـ، قال مجلس الشورى عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "على الهيئة التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والفني لتخريج كفاءات يحتاجها الهلال الأحمر وتطوير وتحسين برامجها بشقيها المنهجي والعملي لرفع قدرات ومهارات خريجيها".

كما طالب الشورى هيئة الهلال الأحمر السعودي بالقيام بقياس أثر التدريب على مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها وبالذات في التدريب المرتبط بنشاطها الأساسي، وذلك لمعرفة التغيير في مستويات التدريب المتعارف عليها علميًا.

وشدد على ضرورة تنسيق «الهلال الأحمر» مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل وتطوير تطبيقات التواصل المرئي بين مكان المصاب ومركز الإسعاف للتوجيه والرعاية إلى حين وصول الفرق الإسعافية.



ونوه الشورى بضرورة المسارعة في نشر البيانات والإحصاءات والمعلومات الخاصة بمؤشرات أدائها بالمقارنة مع مؤشرات المعايير العالمية وخاصة المتعلقة بنشاطها الأساسي.

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