بالصور.. الأمير فيصل بن فرحان يبحث تعزيز التعاون المشترك مع وزيرة الخارجية الكينية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، وزيرة الخارجية في جمهورية كينيا راشيل أمامو، وذلك خلال زيارة الرسمية للعاصمة الكينية نيروبي.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، تناولت العلاقات المشتركة وسبل تعزيز التنسيق المشترك في المجالات السياسية والعمل على زيادة التعاون في المجالات كافة، وتطلع الجانبان إلى دفع العلاقات المشتركة نحو آفاق أرحب بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، كما ناقش الجانبان مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي بن عبد الله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا الدكتور محمد عبدالغني خياط، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

وفي نهاية اللقاء، وقع وزير الخارجية على السجل التذكاري للزيارة، عبَّر فيه عن تمنياته لحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديقة المزيد من التقدم والازدهار.

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