بيانات رسمية تكشف عن نمو قيمة صادرات السعودية النفطية

محمد الفلاح - الأربعاء 26 مايو 2021

كشفت بيانات رسمية عن نمو قيمة صادرات السعودية النفطية 75 % على أساس سنوي في مارس آذار إلى 52.3 مليار ريال (13.95 مليار دولار).



وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إن إجمالي قيمة صادرات المملكة في مارس/ آذار بلغت 74.7 مليار ريال (19.9 مليار دولار)، منها الصادرات غير النفطية التي زادت 42.9 بالمئة إلى 22.4 مليار ريال (5.973 مليار دولار).

وأضافت أن صادرات الخام شكلت 70 % من إجمالي الصادرات.

كانت قيمة صادرات النفط الشهرية للملكة قد بدأت التحسن أواخر العام الماضي، وفي يناير كانون الثاني تجاوزت 53 مليار ريال (14.13 مليار دولار) مع تعافي أسعار النفط.

واحتفظت الصين بمركز الشريك التجاري الرئيسي للمملكة في مارس آذار، وبلغت الصادرات إليها 14.3 مليار ريال والواردات منها 9.4 مليار، بحسب الهيئة.

وصعد فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 12.6 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2021، إلى 19.9 مليار دولار.

وكان فائض الميزان التجاري للسعودية بلغ خلال الفترة المناظرة من 2020، نحو 17.7 مليار دولار.

وارتفعت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 10.4 بالمئة، إلى 56.6 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات 9.2 بالمئة، إلى 36.7 مليارا.

ومن إجمالي الصادرات، صعدت قيمة الصادرات "النفطية" للسعودية، أكبر مورد للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة بنسبة 5.6 بالمئة‏ إلى 40.7 مليار دولار.

وكان الفائض التجاري السلعي (النفطي وغير النفطي) للسعودية قد هبط بنسبة 59.9 بالمئة خلال 2020 إلى 44 مليار دولار، مقابل 109.6 مليارات في 2019.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الرابع من 2020 نموا بنسبة 2.5% في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من 2020.

وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ذلك إلى نمو القطاع النفطي بـ2.6% والقطاع غير النفطي بـ2.4%.

وحقق القطاع الخاص نموا بنسبة 3.2% والقطاع الحكومي نموا بـ0.6%، وفقا لهذه المقارنة.