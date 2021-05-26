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السعودية | “البنك المركزي” يتيح إضافة منافع تغطية مخاطر الإصابة بكورونا لوثائق التأمين الصحي

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - للقادمين لغرض السياحة والزيارة

نشر قبل دقيقة واحدة - 1:24 مساءً, 26 مايو 2021 م

المناطق - الرياض

أعلن البنك المركزي السعودي إمكانية إضافة منافع تغطية مخاطر الإصابة بفيروس (كوفيد – 19) لوثائق التأمين الصحي السارية – غير المشتملة على المنفعة – للمؤمن لهم الحاليين القادمين لغرض السياحة والزيارة، وذلك للفترة المتبقية لتلك الوثائق، من خلال التواصل مع شركة التأمين المصدرة للوثيقة.
وأوضح البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي إلحاقاً بإعلانه المؤرخ في 20 / 09 / 1442هـ عن إضافة تغطيات مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) لمنتج التأمين الصحي للقادمين من خارج المملكة من غير المواطنين السعوديين (للسياحة والزيارة والعمرة)، كما تأتي حرصًا على صحة وسلامة المواطنين السعوديين والمقيمين على حدّ سواء، وتسهيلًا للحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
يذكر أنه يمكن للمؤمن لهم عند وجود أي معوقات؛ التواصل عبر موقع البنك المركزي (ساما تهتم) www.samacares.sa أو الرقم المجاني 8001256666 .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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