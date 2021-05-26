شكرا لقرائتكم خبر عن القتل قصاصًا من جان قتل مواطنًا بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم ، حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في مدينة الرياض وقالت في بيان لها : "أقدم حسين بن حناف بن قاسم حقوي - سعودي الجنسية ـ على قتل حسن بن مسعود بن حسن اليامي ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بطعنه أداة حديدة في رقبته طعنة واحدة مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته , وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف , ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني حسين بن حناف بن قاسم حقوي - سعودي الجنسية - اليوم بمدينة الرياض بمنطقة الرياض .