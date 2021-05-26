شكرا لقرائتكم خبر عن المساحة الجيومكانية تطلق النسخة المطورة لمنصتها الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية النسخة الثانية المطورة من المنصة الجيومكانية الوطنية في إطار جهودها لإعداد البنية التحتية الجيومكانية .

وتهدف المنصة التي أطلقت نسختها الأولى في فبراير 2020 م إلى توفير البيانات الجيومكانية المنتجة من الجهات الحكومية المختلفة على المستوى الوطني من خلال نافذة واحدة، لتعزيز مشاركة البيانات والمعلومات الجيومكانية بين الجهات والقطاعات المختلفة وتيسير الوصول إليها، حيث تعد المعلومات الجيومكانية داعماً وممكنا للاقتصاد والتنمية والأمن، واتخاذ القرار.

وتتيح المنصة الجيومكانية الوطنية بيانات ومعلومات وخدمات جيومكانية متعددة للمستفيدين حسب سياسة نشر محددة.

وتم في هذه النسخة تطوير أدوات وتطبيقات مختلفة تساعد في البحث والتحليل ومشاركة البيانات، بالإضافة إلى أن المنصة توفر المنصة أكثر من طريقة لمشاركة البيانات، ومن أبرزها مشاركة البيانات عن طريق خدمات الويب (Web Services) التي تمكن الجهات المستفيدة من الحصول على البيانات بشكل آني (Real Time) والاستفادة من أي تحديثات للبيانات والمعلومات بشكل مباشر.