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وزير التعليم: العام الدراسي المقبل 3 فصول دراسية يتكون كل منها من 13 أسبوعاً

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

وزير التعليم: العام الدراسي المقبل 3 فصول دراسية يتكون كل منها من 13 أسبوعاً

تضمين مواد دراسية جديدة وتطوير المناهج وخطط دراسية مطورة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير التعليم حمد آل الشيخ، تضمين مواد دراسية جديدة وتطوير المناهج وخطط دراسية مطورة في العام الدراسي المقبل.

3 فصول: 

وأضاف وزير التعليم في مؤتمر صحفي اليوم، أن فرق عمل مختصة توصلت إلى حاجة التعليم لتغيير دقيق وتحولي، وأن العام الدراسي المقبل سيكون 3 فصول يتكون كل منها من 13 أسبوعاً.

وتابع أن العام الدراسي المقبل سيكون به 12 إجازة.

 
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