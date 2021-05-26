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شكرا لقرائتكم وزير التعليم: العام الدراسي المقبل 3 فصول دراسية يتكون كل منها من 13 أسبوعاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26
وزير التعليم: العام الدراسي المقبل 3 فصول دراسية يتكون كل منها من 13 أسبوعاً
تضمين مواد دراسية جديدة وتطوير المناهج وخطط دراسية مطورة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن وزير التعليم حمد آل الشيخ، تضمين مواد دراسية جديدة وتطوير المناهج وخطط دراسية مطورة في العام الدراسي المقبل.
3 فصول:
وأضاف وزير التعليم في مؤتمر صحفي اليوم، أن فرق عمل مختصة توصلت إلى حاجة التعليم لتغيير دقيق وتحولي، وأن العام الدراسي المقبل سيكون 3 فصول يتكون كل منها من 13 أسبوعاً.
وتابع أن العام الدراسي المقبل سيكون به 12 إجازة.
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