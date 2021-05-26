الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

وزير التعليم: نؤكد على جميع منسوبينا أخذ اللقاح لانتظام العملية التعليمية العام المقبل

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه وزير التعليم حمد آل الشيخ الشكر إلى المعلمين والقائمين على العملية التعليمية على جهودهم خلال جائحة كورونا، مقدماً الشكر كذلك إلى الأسر التي ساندت المدارس والجامعات.

لقاح كورونا:

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لكشف التحديثات الكبرى على خطة العام الدراسي، أن الوزارة تؤكد على جميع منسوبيها أخذ لقاح كورونا حرصًا على سلامتهم وسلامة بيئة العمل وانتظام العملية التعليمية في العام القادم، ونؤكد أهمية سرعة الحصول على لقاح كورونا قبل الأول من أغسطس.

وشدد وزير التعليم على أن منصة مدرستي حققت أرقامًا عالمية.

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