WhatsApp يقاضي الحكومة الهندية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365- متابعة

قاضى تطبيق الدردشة الفورية WhatsApp الحكومة الهندية، بسبب القيود الجديدة التي فرضتها الأخيرة والتي تقوض مبدأ الخصوصية الذي يميز التطبيق.

وذكرت وكالة رويترز أن ممثلين عن التطبيق الشهير رفعوا دعوى ضد الحكومة الهندية في إحدى محاكم العاصمة نيودلهي.

تتبع رسائل مستخدمي واتساب

وتسمح القيود الجديدة التي جرى إقرارها في الهند، ودخلت حيز التنفيذ الأربعاء، بتتبع رسائل مستخدمي WhatsApp المشفرة، الأمر الذي يتناقض مع حق الخصوصية للمستخدمين.

وتريد الدعوى من القضاء الهندي الإعلان أن القيود التقنية الجديدة تمثل انتهاكا لخصوصية الفرد المنصوص عليها في الدستور الهندي، وأضاف المسؤولون عن التطبيق أن الإجراء الهندي سيكسر مبدأ التشفير الذي يتميز به WhatsApp والذي يضمن السرية التامة لمستخدميه.

ويقول القائمون على التطبيق إن الإجراء لن يكون فعّالا فحسب، بل ربما يكون عرضة لسوء الاستخدام، نظرا لأن إمكانية تتبع الرسائل ستجبر تطبيقات التواصل الفوري الأخرى على أجهزة أندرويد لتسليم أسماء أشخاص، وربما يتم القبض على أشخاص أبرياء.

تقنية التشفير من طرف لطرف في WhatsApp

ويعتمد واتساب مبدأ التشفير الذي يمنع مشاركة محتوى الرسائل فيه إلا مع الشخص المرسل له فقط، بحيث لا يمكن للتطبيق نفسه الاطلاع على هذه الرسائل، وتسعى الهند من وراء خاصية التتبع إلى القيام بعكس ذلك، أي طلب محتوى الرسائل المتبادلة بين الأشخاص.

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