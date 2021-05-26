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WhatsApp يقاضي الحكومة الهندية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

WhatsApp يقاضي الحكومة الهندية

بسبب القيود الجديدة المفروضة

متابعات الخليج 365- متابعة

قاضى تطبيق الدردشة الفورية WhatsApp الحكومة الهندية، بسبب القيود الجديدة التي فرضتها الأخيرة والتي تقوض مبدأ الخصوصية الذي يميز التطبيق.

وذكرت وكالة رويترز أن ممثلين عن التطبيق الشهير رفعوا دعوى ضد الحكومة الهندية في إحدى محاكم العاصمة نيودلهي.

WhatsApp يقاضي الحكومة الهندية

تتبع رسائل مستخدمي واتساب

وتسمح القيود الجديدة التي جرى إقرارها في الهند، ودخلت حيز التنفيذ الأربعاء، بتتبع رسائل مستخدمي WhatsApp المشفرة، الأمر الذي يتناقض مع حق الخصوصية للمستخدمين.

وتريد الدعوى من القضاء الهندي الإعلان أن القيود التقنية الجديدة تمثل انتهاكا لخصوصية الفرد المنصوص عليها في الدستور الهندي، وأضاف المسؤولون عن التطبيق  أن الإجراء الهندي سيكسر مبدأ التشفير الذي يتميز به WhatsApp والذي يضمن السرية التامة لمستخدميه.

ويقول القائمون على التطبيق إن الإجراء لن يكون فعّالا فحسب، بل ربما يكون عرضة لسوء الاستخدام، نظرا لأن إمكانية تتبع الرسائل ستجبر تطبيقات التواصل الفوري الأخرى على أجهزة أندرويد لتسليم أسماء أشخاص، وربما يتم القبض على أشخاص أبرياء.

WhatsApp يقاضي الحكومة الهندية

تقنية التشفير من طرف لطرف في WhatsApp

ويعتمد واتساب مبدأ التشفير الذي يمنع مشاركة محتوى الرسائل فيه إلا مع الشخص المرسل له فقط، بحيث لا يمكن للتطبيق نفسه الاطلاع على هذه الرسائل، وتسعى الهند من وراء خاصية التتبع إلى القيام بعكس ذلك، أي طلب محتوى الرسائل المتبادلة بين الأشخاص.

 

 

 
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