المملكة السعودية تدعو إلى ضرورة إيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

محمد الفلاح - الأربعاء 26 مايو 2021

دعت السعودية أمس الثلاثاء إلى ضرورة إيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي -عبر الاتصال المرئي- برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن "مجلس الوزراء استعرض تطورات الأوضاع والقضايا السياسية في المنطقة، مجدداً التأكيد على مواصلة المملكة جهودها على الأصعدة كافة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية؛ من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال".

وذكر أن المجلس شدد على إيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأوضح وزير الإعلام المكلف أن مجلس الوزراء، أعرب عن دعم المملكة للجهود الرامية لحفظ أمن السودان واستقرارها ورفاه شعبها الشقيق، وعودتها إلى مكانها الطبيعي في المجتمع الدولي، مرحباً في هذا السياق بالنتائج المثمرة الصادرة عن "مؤتمر باريس" الذي ابتدرت فيه المملكة بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي، وتحويل رصيدها في حسابَي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى الصندوق لمعالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون عليه.

وجدد المجلس ما أكدته المملكة خلال قمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس، من حيث استمرارها بدورها الريادي في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار بدول القارة، ودعمها الجهود الدولية والإقليمية، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات، ومحاربة التطرف والجماعات الإرهابية في دول الساحل والصحراء، وتحسين القدرات الأمنية، وكذلك مساعدة دول القارة على الخروج من دوامة الديون واستغلال إيراداتها ومقدراتها الذاتية.