السعودية | التخصصات الصحية تفعل نظام العضويات الموحد للجمعيات الصحية

المناطق - الرياض

فعلت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية خدمة نظام العضويات الموحد للجمعيات الصحية المندرجة تحت إشرافها، بهدف أتمتة وتنظيم آلية قبول العضويات في الجمعيات الصحية بشكل كامل.

وأوضح مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي أن النظام يأتي في إطار التحول الرقمي عبر أتمتة الأعمال والخدمات وتحويلها إلى منظومة إلكترونية بهدف التسهيل على المستهدفين من الممارسين الصحيين والمهتمين الراغبين في الحصول على عضوية في إحدى الجمعيات الصحية.