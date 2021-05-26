شكرا لقرائتكم خبر عن "الصفيان" يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الـ 14 بأمانة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع محمد بن عبد العزيز الصفيان، الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع – حفظهما الله -بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بترقيته إلى المرتبة الرابعة عشر، على وظيفة وكيل الأمين لشؤون البلديات بأمانة المنطقة الشرقية.

وأعرب الصفيان عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية، من لدن القيادة الرشيدة.

كما أعرب الصفيان عن امتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية و صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية.

ورفع محمد الصفيان تقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، على دعمه ومساندته للقطاع البلدي، وشكره أيضا لأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على تحفيزه ودعمه له ولكافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، سائلاً المولى -عزوجل -التوفيق والنجاح في أداء عمله لخدمة الوطن الغالي.

يذكر أن محمد الصفيان، قد تقلد عدة مناصب في قطاعات الدولة المختلفة، وكان آخرها وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات والمشرف العام على الادارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية، ويعد من الكفاءات المتميزة في مجال عمله، في خدمة الوطن.